Рязанцев: «Остаюсь в «Торпедо»

36-летний хавбек московского «Торпедо» Александр Рязанцев дал комментарий по поводу своего будущего в стане столичного коллектива.

«Остаюсь в «Торпедо». В следующем году буду в клубе», - приводятся слова Рязанцева на страницах издания «Чемпионат».

Александр защищает цвета «автозаводцев» с 2019 года. В текущем сезоне опытный полузащитник принял участие в 18 поединках во всех турнирах. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Торпедо» досрочно вылетело из Премьер-лиги, набрав 13 баллов после 29 поединков. В заключительном туре москвичи встретятся с «Локомотивом».