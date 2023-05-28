В «Сочи» высказались о будущем Хохлова

Дмитрий Рубашко, генеральный директор «Сочи», ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Дмитрия Хохлова

«Решение, о том, что Хохлов продолжит работу в следующем сезоне было принято не вчера, оно было принято еще раньше. Хохлов продолжает работу в следующем сезоне», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

47-летний специалист занял пост главного тренера «Сочи» в апреле. Его действующий контракт с южанами рассчитан до конца следующего месяца.

В последнем матче «Сочи» на своем поле расписал мировую с «Зенитом» со счетом 1:1. После 29 туров Премьер-лиги южане с 38 баллами занимают десятое место в турнирной таблице.