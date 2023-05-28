Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги между дончанами и «Ахматом».

- Букмекеры считают шансы на победу в завтрашнем матче равными. Склонны согласиться с этими котировками?

- Я отдам предпочтение «Ростову», хотя команда сейчас в отвратительном состоянии. Грозненцы тоже потеряли ряд ключевых игроков, тот же Конате сломался. Их отсутствие сильно скажется, так что отдам предпочтение «Ростову».

- Даже несмотря на то, что в последних играх результаты не самые оптимистичные?

- Они в отвратительном состоянии, но потери «Ахмата» не пройдут бесследно.

- Вы не оговорились? «Ростов» в отвратительном состоянии?

- Нет, «Ростов» в отвратительном состоянии, но команда может победить, учитывая потери «Ахмата».

- Ждёте результативной встречи?

- Думаю, игра будет идти до гола, сейчас не жду голевой феерии.

- В целом для вас это матч тура?

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- Нет, я не жду качественной игры. Здесь встретятся не самые сильные команды в сегодняшнем моменте, составы не в оптимальной форме сейчас. Бешеные кадровые потери тоже скажутся на ходе матче.