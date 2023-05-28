Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Ростов» сейчас в отвратительном состоянии» эксклюзив

28 Мая 2023 • 12:07 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги между дончанами и «Ахматом».

- Букмекеры считают шансы на победу в завтрашнем матче равными. Склонны согласиться с этими котировками?

- Я отдам предпочтение «Ростову», хотя команда сейчас в отвратительном состоянии. Грозненцы тоже потеряли ряд ключевых игроков, тот же Конате сломался. Их отсутствие сильно скажется, так что отдам предпочтение «Ростову».

- Даже несмотря на то, что в последних играх результаты не самые оптимистичные?

- Они в отвратительном состоянии, но потери «Ахмата» не пройдут бесследно.

- Вы не оговорились? «Ростов» в отвратительном состоянии?

- Нет, «Ростов» в отвратительном состоянии, но команда может победить, учитывая потери «Ахмата».

- Ждёте результативной встречи?

- Думаю, игра будет идти до гола, сейчас не жду голевой феерии.

- В целом для вас это матч тура?

Реклама


- Нет, я не жду качественной игры. Здесь встретятся не самые сильные команды в сегодняшнем моменте, составы не в оптимальной форме сейчас. Бешеные кадровые потери тоже скажутся на ходе матче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.05.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.38 5.20 8.20
Видео
28.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.60 2.65
Видео
28.05.23 в 16:30
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.45 2.65
Видео
28.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.12 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
12:32 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев: «Остаюсь в «Торпедо»
12:24 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» высказались о будущем Хохлова
12:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Интерес к Дивееву из-за рубежа был и сохраняется»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Вера высказался об интересе к себе со стороны «Зенита» и «Локомотива»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о трансфере Уткина в «Рубин»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Очень надеюсь, что «Спартак» выиграет у «Пари НН»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Селюк оценил нападающих «Ахмата» эксклюзив
11:00 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Тассано, возможно, покинет «Химки»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Негатив вокруг Соболева сказывается на всём «Спартаке» эксклюзив
10:51 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо рассказал, сталкивался ли он с расизмом в России
10:46 · Россия. Премьер-лига
Селюк считает, что «Локомотив» обыграет «Динамо»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Химки» нацелены на возвращение в элиту российского футбола»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Котев: «Я хочу остаться и помочь «Химкам» выйти обратно в РПЛ»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук высказался о своём будущем в «Торпедо»
09:47 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» рассказали о планах клуба на межсезонье
Все новости
Рекомендуем