Агент высказался о трансфере Уткина в «Рубин»

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы хавбека «Ростова» Даниила Уткина, прокомментировал новость о потенциальном трансфере игрока в казанский «Рубин».

«Даниил сегодня игрок «Ростова». Будет какое-то предложение - клуб нам его озвучит, будем обсуждать. Сегодня я не знаю о переговорах с «Рубином», - передает слова Бердышева издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 33 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и десять голевых передач.

Уткин выступает за «Ростов» с 2022 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.