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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Не факт, что Дзюба в «Торпедо» играл бы как в «Локомотиве» эксклюзив

28 Мая 2023 • 15:30 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта московского «Локомотива» и нападающего Артёма Дзюбы, также поделился ожиданиями от дерби «железнодорожников» с «Динамо» в 29-м туре чемпионата России.

- Продление контракта, в принципе, логично. Дзюба проявил себя весной в играх за «Локомотив», и, естественно, стороны пришли к соглашению, что могут продолжить сотрудничество.

- Правильно, что Дзюба зимой не перешёл в «Торпедо», хотя такой вариант был?

- Получается, да, решение подписать контракт с «Локомотивом» оказалось тогда для Дзюбы правильным. Не факт, что в «Торпедо» он играл бы так же и что команда с ним спаслась бы от вылета. Играют ещё роль партнёры, которые подносят снаряды для нападающего. Я думаю, в «Локомотиве» более мастеровитые ребята собраны. Поэтому у Дзюбы всё там и получилось.

- В следующем сезоне «железнодорожники» будут рассчитывать на большее?

- Думаю, они точно должны бороться не за выживание, а за более высокие места. По крайней мере, составлять конкуренцию нашим ведущим клубам. «Локомотив» в последние годы такие цели перед собой и ставит. Но не только от Дзюбы должно всё зависеть. Для достижения определённых целей надо, чтобы в команде были ещё футболисты высокого класса.

- В августе Дзюбе исполнится 35 лет. Это проблема?

- Понятно, что с возрастом какие-то качества теряются, но можно выезжать за счёт других, доставая резервы. У ряда футболистов получается достаточно продолжительное время находиться на хорошем профессиональном уровне, несмотря на возраст. Посмотрим, как будет в этом плане у Дзюбы. Там много факторов: питание, восстановление, тренировки и так далее. В совокупности всё это влияет на форму футболиста, тем более возрастного.

- Какой прогноз дадите на матч «Динамо» – «Локомотив»?

- Думаю, хорошая игра будет. «Локомотив» сейчас в неплохой форме, а у «Динамо» непонятное состояние. Поэтому шансы «Локомотива» смотрятся попредпочтительней.

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Московское дерби «Динамо» – «Локомотив» начнётся сегодня, 28 мая, в 16:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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