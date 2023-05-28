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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Селин: «Негатив вокруг Соболева сказывается на всём «Спартаке» эксклюзив

28 Мая 2023 • 10:55 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением относительно красных карточек Александра Соболева и Виллиана Роши в московском дерби 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

- Правильно ли красная карточка Виллиана Роши была отменена, а Соболеву дали дисквалификацию на четыре матча?

- Там нужно разбираться в комплексе. Если брать конкретный момент, то Роша просто пытался показать судье, что ему продемонстрировал Соболев, и судья, не разобравшись, предъявил игроку ЦСКА жёлтую карточку. Но если брать по совокупности, то другие материалы говорят, что сам Роша в течение игры провоцировал Соболева, а это тоже могло заслуживать дисциплинарных мер. В том, что дисквалифицировали Соболева, всё по делу. Он сделал неприличный, непристойный жест и понёс за это наказание. Закономерна ли его дисквалификация именно на четыре матча? Надо в соответствии с регламентом оценивать, сурово это или не сурово.

- Соболева стоит критиковать за поведение на поле?

- Эта критика справедлива. Его поведение действительно не совсем адекватно. Если спортивные качества Соболева не вызывают нареканий, то его поведение на поле надо немножко подкорректировать, потому что негатив вокруг него накапливается достаточно долго, и его уже много.

- Это имеет отношение только к одному Соболеву или отражается на всей команде?

- Негатив имеет свойство аккумулироваться и сказываться на команде тоже. Соболев же не идёт отдельно, он является игроком «Спартака». Естественно, его отождествляют с командой и потом говорят, что какое руководство, такой и футболист. Если «Спартак» хочет, чтобы его имидж не страдал, то руководству нужно следить за поведением своих футболистов в том числе на поле и корректировать его, когда надо.

Сегодня, 28 мая, «Спартак» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России встретится с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Александр Соболев Алексей Селин
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