Клаудиньо рассказал, сталкивался ли он с расизмом в России

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что не сталкивался с расизмом во время выступлений в чемпионате России.

«Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом. И от моих знакомых легионеров никогда не слышал ничего подобного. Мне нравится жить и играть в России», - передает слова футболиста ТАСС.

Клаудиньо выступает за петербургский коллектив с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразилец принял участие в 24 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.