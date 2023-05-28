Терюшков: «Химки» нацелены на возвращение в элиту российского футбола»

Бывший член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался о вылете команды из Премьер-лиги.

«В понижении нет ничего страшного. По спортивному принципу «Химки» в этом сезоне слабее своих соперников. Клуб нацелился на возвращение в элиту российского футбола уже на следующий сезон», - передает слова Терюшкова издание «Спорт-Экспресс».

После 29 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 18 баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице. В заключительном туре нынешнего сезона подмосковный коллектив на выезде встретится с «Пари НН».