Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН».

- Ждёте, что Юран сможет навязать борьбу «Спартаку»?

- Приличнее выглядят «красно-белые». У команды Абаскаля лучше всё: подбор игроков, чёткая задача. Нижегородцы понимают, что они могут и не выйти из зоны стыков, но качество футболистов и возможностей у «Спартака» гораздо выше. Думаю, Абаскаль добьётся положительного результата.

- «Пари НН» занимает 14-е место и рискует вылететь в Первую лигу. Заслуженно они занимают эту строчку?

- Наверное, «Факел» и нижегородцы будут играть в переходных матчах, но мне видится, что они останутся в РПЛ.

- Как относитесь к решению РФС не допустить до стыковых игр ряд клубов Первой лиги?

- Жаль, что махачкалинское «Динамо» точно не сможет попробовать свои силы в РПЛ. Всё-таки в городе есть хорошие футбольные традиции, качественный стадион. Как я понимаю, их не допустили до участия в стыках из-за проблем с установкой системы идентификации. Это немного омрачает сезон. У остальных команд за душой ничего нет, у «Алании» вообще соответствующего стадиона нет.

Матч «Спартак» - «Пари НН» пройдет сегодня, 28 мая, начало – 14:00 мск.