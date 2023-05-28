Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Пари НН»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Пари НН» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

«2:0. С мотивацией проблем нет ни у одной из команд. «Спартак» борется за второе место, «Пари НН» пытается спастись от попадания в переходные матчи. Если коллектив Абаскаля не будет транжирить голевые ситуации, то сможет победить», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Спартак» - «Пари НН» состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.