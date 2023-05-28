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Макарчук сделал выбор между ЦСКА и «Краснодаром» эксклюзив

28 Мая 2023 • 08:36 Комментировать

Защитник «Сочи» Артём Макарчук может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Заинтересованность в его услугах проявляют «Краснодар» и московский ЦСКА.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 27-летний футболист склоняется к переходу в столичный клуб. Защитник хочет снова поработать под руководством Владимира Федотова.

Артём играет за сочинский коллектив с февраля 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Его трансферный ценник составляет 2,5 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ Макарчук провел 28 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Сочи Артём Макарчук трансферы футбола - лето 2023
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