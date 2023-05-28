Кучаев рассказал о настрое ЦСКА на Суперкубок России

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о предстоящей встрече с «Краснодаром» в Суперкубке России.

«В финале Кубка, думаю, будем в равных условиях. И для «Краснодара» это большое событие, и для нас. Настрой на финал - всё или ничего, конечно», - передает слова Константина издание «РБ Спорт».

Финальный матч Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Напомним, что накануне команды провели очный поединок в рамках 29-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

В прошлом сезоне триумфатором турнира стал «Спартак», победивший в финале «Динамо» (2:1).