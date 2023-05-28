Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев призывает к реформам в РПЛ

28 Мая 2023 • 03:55 Комментировать

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что в структуре Российской Премьер-Лиги назрели некоторые изменения. Они, по словам Гавджиева, повысят привлекательность чемпионата, прежде всего, для поклонников футбола. По его словам, структуру чемпионата необходимо изменить таким образом, чтобы в нем не было проходных, лишенных всяческого турнирного смысла матчей.

- У нас определились только вылетевшие команды и чемпион, а все остальное пока неясно. Как раз это та дилемма, которая сейчас обсуждается в РПЛ: какая структура чемпионата в конечном итоге приведет к тому, что не будет в концовке проходных игр. Когда есть проходные игры, теряется интерес к чемпионату, - цитирует слова специалиста Газета.Ru.

Напомним, что питерский «Зенит» досрочно стал чемпионом России, и случилось это уже в пятый раз подряд. Последним клубом, выигравшим титул до «Зенита», в 2018 году оказался московский «Локомотив». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.05.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.38 5.20 8.20
Видео
28.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.60 2.65
Видео
28.05.23 в 16:30
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.45 2.65
Видео
28.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.12 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
03:55 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев призывает к реформам в РПЛ
03:08 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Дисквалификация Соболева - не особая потеря»
27 Мая
23:27 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Алания» готова к стыковым матчам»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «ЦСКА необходим лидер в атаке»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Рамирес: «Честно, я хотел бы вернуться домой»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Стоимость всех игроков клуба «Лутон Таун» едва превышает стоимость состава «Крыльев Советов»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен, что «Спартаку» с «Пари НН» будет трудно
21:43 · Россия. Премьер-лига
Федотов признал наличие проблем с игрой
21:42 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему игрок «Сочи» Заика не смог снять обручальное кольцо
21:39 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника «Локомотива» Карпукаса сообщил о переговорах по новому контракту
21:39 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Мы играли лучше до момента, когда потеряли одного игрока»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Я доволен парнями, как они играли, как они отдавались полностью»
21:33 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не пропустил в 11 матчах сезона в РПЛ, это второй результат лиги
21:29 · Россия. Премьер-лига
Александр Рязанцев высказался о возможном возвращении в «Рубин»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Немножко не хватило для победы, к сожалению»
Все новости
Рекомендуем