Гаджиев призывает к реформам в РПЛ

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что в структуре Российской Премьер-Лиги назрели некоторые изменения. Они, по словам Гавджиева, повысят привлекательность чемпионата, прежде всего, для поклонников футбола. По его словам, структуру чемпионата необходимо изменить таким образом, чтобы в нем не было проходных, лишенных всяческого турнирного смысла матчей.

- У нас определились только вылетевшие команды и чемпион, а все остальное пока неясно. Как раз это та дилемма, которая сейчас обсуждается в РПЛ: какая структура чемпионата в конечном итоге приведет к тому, что не будет в концовке проходных игр. Когда есть проходные игры, теряется интерес к чемпионату, - цитирует слова специалиста Газета.Ru.

Напомним, что питерский «Зенит» досрочно стал чемпионом России, и случилось это уже в пятый раз подряд. Последним клубом, выигравшим титул до «Зенита», в 2018 году оказался московский «Локомотив».