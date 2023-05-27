Ледяхов: «Алания» готова к стыковым матчам»

Помощник главного тренера владикавказской «Алании» Олега Василенко Игорь Ледяхов заявил, что их команда готова к тому, чтобы сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ. В клубе оптимистично настроены на то, что «Алании» дадут лицензию, которая позволит сыграть в стыках, а в дальнейшем, возможно, в РПЛ.

«Лицензию мы пока не получили, но подали апелляцию. В понедельник станет известно, какой нам придёт ответ. Мы настроены на положительное решение и готовы сыграть в стыках», - заявил специалист «РБ Спорт».

Прямо сейчас «Алания» идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. На третье место команды по итогам сезона уже не повлияет результат последнего, 34 тура первенства.

В стыковых матчах, напомним, играют бронзовый призёр Первой лиги и команда с четвёртого места, сейчас это «Енисей». Однако из-за отсутствия лицензии «Аланию» в стыках может заменить московская «Родина» с пятого места.