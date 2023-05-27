Стоимость всех игроков клуба «Лутон Таун» едва превышает стоимость состава «Крыльев Советов»

В субботу вечером мы узнали третьего новичка Английской премьер-лиги в будущем сезоне – это футбольный клуб «Лутон Таун». В серии пенальти команда оказалась сильнее «Ковентри Сити» (6:5), основное и дополнительное время матча победителя не выявили – 1:1.

Если верить порталу Transfermarkt, стоимость всех игроков новичка АПЛ – всего 35,8 млн евро. Это лишь на 3 млн больше, чем стоимость всех игроков клуба второй половины таблицы РПЛ – самарских «Крыльев Советов» (32 млн), отмечает телеграм-канал «Первый спорт».

Стоимость состава «Борнмута», самого дешёвого клуба АПЛ по этому показателю, на данный момент составляет 243,7 млн евро – это почти в семь раз больше, чем суммарная стоимость всех игроков новичка Премьер-лиги.

«Лутон Таун» впервые в истории вышел в АПЛ