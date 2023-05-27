Агент полузащитника «Локомотива» Карпукаса сообщил о переговорах по новому контракту

Агент полузащитника московского «Локомотива» Артёма Карпукаса, Александр Клюев, высказался о переговорах по новому контракту со столичным клубом.

«Продление контракта? Общались со спортивным директором Дмитрием Ульяновым. И продолжаем диалог. Договоренности? Идет диалог», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Контракт 20-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне воспитанник столичного клуба принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.