Бородюк отказался комментировать поражение «Торпедо» от «Оренбурга»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк отказался комментировать поражение столичного клуба в матче 29-го тура Российской премьер-лиги от «Оренбурга» (1:3).

«Комментировать по «Торпедо» ничего не хочу. Там у них есть в совете директоров Ходоровский, пусть он и высказывается», - приводит слова Бородюка «Спорт-Экспресс».

Ранее Анатолий Ходоровский заявил, что «автозаводцы» не были готовы к игре в РПЛ по вине Бородюка.

Напомним, что столичный клуб вернулся в РПЛ в этом сезоне, но спустя один год вернётся в Первую лигу.

В последнем туре «Торпедо» сыграет против «Локомотива».