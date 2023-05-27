Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук может столкнуться с проблемами в родной для него Украине. Как сообщает телеграм-канал «Инсайдер» со ссылкой на украинские СМИ, Тимощук подал в миграционную службу Румынии документы. В них говорится, что его бабушка родилась на территории Румынии в 1929 году. На этом основании Анатолий якобы претендует на румынский паспорт.

При этом отмечается, что родственники Анатолия Тимощука не знают о его бабушке из Румынии.

«Ну, какие румыны, вы что? У него одна бабушка живёт в квартире над родителями Толика. До этого жила в Нововолынске, потому что дед шахтер. Все из Волыни», - сообщила Надежда, бывшая супруга Тимощука.

На Украине Тимощуку грозит до пяти лет тюрьмы, если выяснится, что предоставленные им документы поддельные.