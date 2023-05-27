Агент Мантуана сообщил о контактах с несколькими клубами

Полузащитник Густаво Мантуан выступает за «Зенит» в аренде. Права на 21-летнего бразильца принадлежат «Коринтиансу». Агент Луис Фернандо Гарсия дал комментарий по поводу будущего Мантуана. По словам представителя игрока, у него имеются контакты с несколькими клубами.

«Никакой конкретики относительно будущего Густаво нет. Пока неизвестно, где Мантуан окажется в следующем сезоне. На данный момент мы консультируемся с несколькими клубами», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Густаво Мантуан провёл за «Зенит» 27 матчей. В них бразилец забил пять голов.

«Зенит», как известно, стал чемпионом России пятый год подряд.