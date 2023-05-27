Булыкин оценил шансы в дерби «Динамо» - «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем поединке 29-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом».

«Динамо» и «Локомотиву» уже ничего не надо, поэтому фаворита нет. Небольшое преимущество есть у «Динамо», потому что играет дома. Победит в этом дерби тот, кто сделает больше ошибок», - приводит слова Булыкина издание «РБ Спорт».

Столичное дерби состоится в воскресенье, 28 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» располагаются на девятой позиции.