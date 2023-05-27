Мирзов может пропустить остаток сезона

Футбольный агент Александр Клюев высказался насчет непопадания полузащитника Резиуана Мирзова в заявку подмосковных «Химок» на поединок 29-го тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала».

«Мирзов приболел. У него нет травмы, просто подхватил вирус какой-то. Думаю, что в этом сезоне он больше не сыграет за «Химки», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Резиуан принял участие в 27 поединках во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Матч «Химок» против «Урала» состоится сегодня, 27 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по мск.