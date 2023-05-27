Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление нападающих «сине-бело-голубых» Ивана Сергеева и Маттео Кассьерры.

- Вам не кажется, что в клубе нет хорошего чистого форварда?

- У нас есть Кассьерра и есть великолепная связка Сергеев-Мантуан. За Мантуана я очень переживаю. Хочется, чтобы он у нас остался и стал более яркой звездой. Мы в шутку говорим, что терпели Малкома, когда он пришёл в клуб. То же самое с Кассьеррой. Посмотрите, какую работу он проводит, какие передачи отдаёт, как прессингует. Сейчас многие говорят, что нужно кого-то искать на замену. Думаю, не нужно. Сергей Богданович ни разу не сказал ничего плохого о Кассьерре и Сергееве.

- Что вам так нравится в этих форвардах?

- Кассьерра цепляется за мяч, этого нет у Сергеева. Маттео не расстаётся с мячом. Мы ждали два года, пока Малком заиграет, а теперь хотим, чтобы Кассьерра заиграл за сезон. Надо потерпеть.

- Думаете, он пока не до конца раскрылся?

- Совершенно верно. Ему ещё надо много работать и вписываться в состав. Бразильцы играли как бы под себя, Кассьерра - игрок другого плана. Посмотрите, как его прессинг помогает забивать быстрые мячи. Он ещё проявит себя. В случае ухода Малкома и Клаудиньо Семаку придётся включать другие резервы.