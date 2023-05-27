Петржела рассказал, при каком условии «Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что гегемония подопечных Сергея Семака в чемпионате России продолжится в ближайшие годы.

«Зенит» сможет в скором времени оформить третью золотую звезду. У команды отличный и сильный состав. У нее нет конкурентов. Если бразильцы не уедут, то следующее чемпионство будет уже в новом году», - передает слова Петржелы издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно завоевал золотые медали. Этот титул стал для подопечных Сергея Семака пятым подряд. В оставшихся матчах РПЛ питерцы сыграют против «Сочи» и «Факела».