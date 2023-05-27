Пономарёв дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался насчет предстоящего матча 29-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Сложная игра будет для «армейцев». Если сыграют вничью, это будет не очень хорошо для клуба. Потому что «Спартак» наверняка обыграет «Пари НН». Поэтому нужна только победа. Думаю, счет будет 1:0 в пользу ЦСКА», - приводит слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет сегодня, 27 мая, на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.