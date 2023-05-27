Клубы РПЛ интересуются защитником «Зенита» Чистяковым

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков находится в сфере интересов клубов Российской премьер-лиги. Об этом рассказал футбольный агент Андрей Талаев в разговоре с журналистами.

«К Диме есть интерес, но сейчас не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчёт будущего. На данный момент он остается. Но интерес клубов РПЛ к нему есть», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний защитник провел 13 поединков, в которых получил две желтые карточки. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.