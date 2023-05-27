Канчельскис: «Спартак» завершит чемпионат в тройке»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о борьбе за призовые места в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается, борьба за второе место. «Ростов» есть, «Ахмат» подтягивается. Думаю, «Спартак» завершит чемпионат в тройке», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. На втором месте располагается ЦСКА, набравший 54 балла. На третьей позиции располагается «Спартак» с 53 очками. Далее идут «Ростов» и «Ахмат». До конца сезона РПЛ осталось два тура.