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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Спартак» завершит чемпионат в тройке»

27 Мая 2023 • 12:40 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о борьбе за призовые места в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается, борьба за второе место. «Ростов» есть, «Ахмат» подтягивается. Думаю, «Спартак» завершит чемпионат в тройке», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. На втором месте располагается ЦСКА, набравший 54 балла. На третьей позиции располагается «Спартак» с 53 очками. Далее идут «Ростов» и «Ахмат». До конца сезона РПЛ осталось два тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис
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