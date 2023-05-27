Якубко — о Кокорине: «Если бы у него был интерес, он бы смог добиться большего»

Бывший игрок «Динамо» Мартин Якубко высказался о российском форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин – неплохой игрок, но его проблемы лежат в другой плоскости, не футбольной. Если бы у него был интерес, он бы смог добиться большего. Если же у него все получается в «Арисе» и его это устраивает, почему бы не остаться», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Напомним, 32-летний Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды, контракт футболиста принадлежит «Фиорентине». Ранее «Арис» стал чемпионом Кипра, а Кокорин был признан лучшим футболистом сезона.

На счету нападающего 13 голов и 6 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.