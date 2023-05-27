Селюк рассказал, чего ждёт от матча «Ахмат» - «Ростов»

Известный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поединку 29-го тура Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и «Ростовом».

«Ахмат» - «Ростов» - интересный матч. Если бы не потеря Конате и Нене, то «Ахмат» бы выиграл, но посмотрим, может, ребята справятся и без них. «Ахмат» не проиграет, может, даже выиграет», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

Поединок между «Ахматом» и «Ростовом» пройдет в Грозном завтра, 28 мая. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

В преддверии этого матча хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости – четвертое.