Быстров: «Суперфинал Кубка России – самый главный матч в истории «Краснодара»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался о важности Суперфинала Кубка России для «Краснодара».

«Для «Краснодара» самый главный матч в истории клуба будет против ЦСКА в «Лужниках». «Краснодар» - команда, где великолепная академия, самый лучший стадион. Видел все своими глазами и могу трезво оценивать», - приводит слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Суперфинал Кубка России пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники». Начало поединка запланировано в 19:00 по столичному времени.

Сегодня, 27 мая, команды проведут очный матч в рамках 29-го тура РПЛ.