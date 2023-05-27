Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Суперфинал Кубка России – самый главный матч в истории «Краснодара»

27 Мая 2023 • 11:47 Комментировать

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался о важности Суперфинала Кубка России для «Краснодара».

«Для «Краснодара» самый главный матч в истории клуба будет против ЦСКА в «Лужниках». «Краснодар» - команда, где великолепная академия, самый лучший стадион. Видел все своими глазами и могу трезво оценивать», - приводит слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Суперфинал Кубка России пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники». Начало поединка запланировано в 19:00 по столичному времени.

Сегодня, 27 мая, команды проведут очный матч в рамках 29-го тура РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Быстров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.05.23 в 14:00
Химки Химки
Урал Урал
2.60 3.70 2.60
Видео
27.05.23 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Оренбург Оренбург
3.60 4.00 1.94
Видео
27.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.95 3.70 2.32
Видео
27.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
3.05 3.80 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Мая
12:08 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Абаскалю удалось возродить спартаковский дух
12:08 · Россия. Премьер-лига
 «Спартак» - «Пари НН»: прогноз на матч чемпионата России – 28 мая 2023
12:07 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, чего ждёт от матча «Ахмат» - «Ростов»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Суперфинал Кубка России – самый главный матч в истории «Краснодара»
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить Захаряна, но есть преграда
11:08 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев объяснил, почему Баринов остался в «Локомотиве»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Петржела хочет попасть в Зал славы «Зенита»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил шансы в дерби «Динамо» - «Локомотив»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Сочи» - «Зенит»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
09:04 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА 1
08:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита»: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов» 2
08:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин - о шансах «Зенита» в ЛЧ: «Они даже Кубок России не выиграли»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Спорные судейские решения: удалить нельзя помиловать
26 Мая
22:38 · Россия. Премьер-лига
Масалитин уверен в том, что ЦСКА и «Краснодар» сыграют результативно
Все новости
Рекомендуем