«Челси» хочет купить Захаряна, но есть преграда

Российский полузащитник Арсен Захарян, правами на которого владеет московское «Динамо», по-прежнему может перебраться в Английскую премьер-лигу. По сообщениям журналиста Феликса Джонстона, 19-летний хавбек остается в сфере интересов лондонского «Челси».

«Пенсионеры» хотели бы подписать Захаряна, однако не могут это сделать из-за санкций, введенных Великобританией против России.

Летом прошлого года Арсен был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с банковским переводом.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 25 матчей в чемпионате России, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.