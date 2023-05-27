Гаджиев объяснил, почему Баринов остался в «Локомотиве»

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал продление сотрудничества между полузащитником Дмитрием Бариновым и московским «Локомотивом». Новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

«У Баринова не было однозначного решения по поводу переезда в Европу, поэтому хавбек подписал новый контракт. У «Локомотива» серьезные намерения на следующий сезон, поэтому сохранили Баринова», - приводит слова тренере Betonmobile.ru.

Дмитрий является воспитанником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 33 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач.