Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела хочет попасть в Зал славы «Зенита»

27 Мая 2023 • 10:40 Комментировать

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на идею «сине-бело-голубых» создать клубный Зал славы.

«Я в «Зените» проработал четыре года. Поэтому буду ждать, когда меня включат в Зал славы. Мне будет приятно там себя видеть, как и других известных игроков и тренеров за всю историю команды», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Петржела занимал пост главного тренера «Зенита» с 2002 по 2006 год.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. Ближайший поединок «сине-бело-голубые» проведут против «Сочи» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.05.23 в 14:00
Химки Химки
Урал Урал
2.60 3.70 2.60
Видео
27.05.23 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Оренбург Оренбург
3.60 4.00 1.94
Видео
27.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.95 3.70 2.32
Видео
27.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
3.05 3.80 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Мая
11:47 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Суперфинал Кубка России – самый главный матч в истории «Краснодара»
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить Захаряна, но есть преграда
11:08 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев объяснил, почему Баринов остался в «Локомотиве»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Петржела хочет попасть в Зал славы «Зенита»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил шансы в дерби «Динамо» - «Локомотив»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Сочи» - «Зенит»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
09:04 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА 1
08:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита»: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов» 2
08:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин - о шансах «Зенита» в ЛЧ: «Они даже Кубок России не выиграли»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Спорные судейские решения: удалить нельзя помиловать
26 Мая
22:38 · Россия. Премьер-лига
Масалитин уверен в том, что ЦСКА и «Краснодар» сыграют результативно
22:00 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «У ЦСКА остаются три финала»
21:28 · Россия. Премьер-лига
«Уровень «Зенита» без легионеров упадёт» — Канчельскис 1
21:09 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Абаскаль не уйдёт из «Спартака» без трофея»
Все новости
Рекомендуем