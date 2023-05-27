Петржела хочет попасть в Зал славы «Зенита»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на идею «сине-бело-голубых» создать клубный Зал славы.

«Я в «Зените» проработал четыре года. Поэтому буду ждать, когда меня включат в Зал славы. Мне будет приятно там себя видеть, как и других известных игроков и тренеров за всю историю команды», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Петржела занимал пост главного тренера «Зенита» с 2002 по 2006 год.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. Ближайший поединок «сине-бело-голубые» проведут против «Сочи» на выезде.