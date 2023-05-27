Силкин оценил шансы в дерби «Динамо» - «Локомотив»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем столичном дерби между своей бывшей командой и «Локомотивом» в рамках 29-го тура Премьер-лиги.

«В плане настроя железнодорожникам будет проще, у них в клубе проблем поменьше. «Динамо» весь чемпионат лихорадит. Ничья будет хорошим результатом для «бело-голубых»», - передает слова Силкина Legalbet.

Матч «Динамо» - «Локомотив» состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 28 мая. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени.

В преддверии дерби хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на девятой строчке.