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Прогноз Бубнова на матч «Сочи» - «Зенит»

27 Мая 2023 • 09:34 Комментировать

В рамках 29-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между «Сочи» и петербургским «Зенитом». Своим мнением по этому противостоянию поделился экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«1:2. Оставшимся игрокам есть что доказывать. У «Сочи» накопилось немало проблем, но вылет южанам не грозит. Исходя из этого, не стоит ждать, что сочинцы будут биться за победу», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Сочи» - «Зенит» состоится сегодня, 27 мая, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Бубнов Сочи
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