Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт и прогнозист Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке «Краснодар» - ЦСКА в рамках 29-го тура Премьер-лиги.

«0:1. Для ЦСКА игра имеет важное турнирное значение. Чтобы не потерять второе место «армейцам» требуется победа. Команда Федотова стабильна, а потому может рассчитывать на успех», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

Матч «Краснодар» - ЦСКА состоится сегодня, 27 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи состоится на Liveresult.ru.