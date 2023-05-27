Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке 29-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Краснодар» - хорошая команда. Не сказал бы, что ЦСКА - фаворит. «Армейцы» могут потерять очки. ЦСКА немного «раненый» после поражения от «Спартака», и «Краснодар» этим воспользуется», - цитирует Александра издание Sport24.

Матч состоится в Краснодаре сегодня, 27 мая. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

После 28 туров Премьер-лиги ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на шестой позиции.