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Экс-тренер «Зенита»: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов»

27 Мая 2023 • 08:58 Комментировать

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о шансах московского «Спартака» выиграть Лигу чемпионов в будущем.

«Спартак» никогда за свою историю не выиграет ЛЧ. День, когда они поднимут над собой этот кубок, не настанет», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

В настоящий момент российские команды отстранены от участия в еврокубках.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 53 балла после 28 туров. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице. В двух заключительных матчах сезона «народная команда» встретится с «Пари НН» и «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Властимил Петржела
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