Булыкин - о шансах «Зенита» в ЛЧ: «Они даже Кубок России не выиграли»

Экс-футболист сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева о том, что петербургский клуб смог бы составить конкуренцию в Лиге чемпионов.

«В последние годы, когда российские команды играли, «Зенит» не смог добиться хороших целей и выйти из группы. «Зенит» даже Кубок России не выиграл. Так что кто-нибудь бы его да обыграл в ЛЧ», - передает слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках совместным решением ФИФА и УЕФА.

В текущем сезоне Премьер-лиги «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. После 28 туров команда набрала 66 баллов.