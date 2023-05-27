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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин - о шансах «Зенита» в ЛЧ: «Они даже Кубок России не выиграли»

27 Мая 2023 • 08:51 Комментировать

Экс-футболист сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева о том, что петербургский клуб смог бы составить конкуренцию в Лиге чемпионов.

«В последние годы, когда российские команды играли, «Зенит» не смог добиться хороших целей и выйти из группы. «Зенит» даже Кубок России не выиграл. Так что кто-нибудь бы его да обыграл в ЛЧ», - передает слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках совместным решением ФИФА и УЕФА.

В текущем сезоне Премьер-лиги «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. После 28 туров команда набрала 66 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин
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