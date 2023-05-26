Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта «железнодорожников» с 34-летним нападающим Артёмом Дзюбой по схеме «1+1».

- Я думаю, это позитивный шаг как для «Локомотива», так и для самого Дзюбы. Всё-таки Артём достаточно значительно помог команде во второй части сезона. Он внёс большой вклад в победы, которые «железнодорожники» одерживали после зимнего перерыва. Дзюба – опытный и стержневой игрок. Забил весной восемь мячей, проявил себя с самой лучшей стороны. Возраст? Я бы в паспорт Артёму не заглядывал. Он своей игрой показывает, что не надо это делать. По-моему, здесь никаких проблем нет.