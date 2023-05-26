Канчельскис рассказал, есть ли у него предложения в России

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о своём будущем в качестве тренера.

«Мы сейчас над этим работаем. Ведутся переговоры. Если все будет нормально, то приступлю в ближайшее время. Есть ли предложения из России? Нет пока. Расстраивает ли это? Почему меня должно это расстраивать? Ничего страшного», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

При этом специалист признался, что хотел бы поработать в РПЛ с адекватными людьми, но в ближайшем будущем он может оказаться в Европе, Азии или других странах.

Последним местом работы 54-летнего тренера был клуб из Узбекистана «Навбахор», который он покинул в 2020 году.