Канчельскис не понимает, с кем «Зенит» мог бы конкурировать в Лиге чемпионов

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева. Последний выразил уверенность в том, что нынешний «Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в Лиге чемпионов.

Канчельскис указал на тот факт, что «Зенит» в последние годы даже не преодолевал групповой барьер Лиги чемпионов. Экс-игрок сборной России считает, что питерцы могли бы бороться лишь за третье место в квартете.

«Мы всегда говорим: «Вот если бы играли в Лиге чемпионов, если бы играли на чемпионате мира и заняли бы такое-то место»… Но мы же не играли чемпионат мира. Как и в ЛЧ тоже не играем. О чём говорить-то? Непонятно, кому «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд.

Уткин иронично отреагировал на слова гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов