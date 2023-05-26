В «Вероне» ответили на вопрос о возможном переходе Гюнтера в «Краснодар»

По завершению сезона защитник Корай Гюнтер вернётся из «Сампдории» в «Верону» - срок аренды футболиста истекает. В прессе появилась информация о том, что 28-летний Гюнтер ближайшим летом может перейти в «Краснодар». Комментарий на этот счёт дал Франческо Маррокку, который занимает должность спортивного директора «Вероны».

«Гюнтер может перейти в «Краснодар»? Мы не получали никакого предложения и не ведём переговоры. С нами никто из клуба не связывался», - сказал Марокку, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Корай Гюнтер оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 4,5 миллиона евро.