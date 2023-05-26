Когда откроется и закроется трансферное окно в России

Российский футбол с 2022 года потерял десятки качественных легионеров. После нового решения ФИФА, согласно которому иностранные футболисты могут в одностороннем порядке уходить из РПЛ, не исключено, что Премьер-лиге будет сложно сделать скачок в уровне футболистов. С другой стороны, доморощенные футболисты в основном будут оставаться на родине из-за сложностей с переходами в иностранные клубы. Главной потерей чемпионата может стать лидер «Зенита» Малком, готовый попробовать свои силы за рубежом.

Что касается сроков летнего трансферного окна, то оно стартует 1 июля, как и во многих европейских странах, а вот закроется 6 сентября. И есть вероятность того, что в первые осенние дни в РПЛ пожалуют футболисты, не сумевшие найти себе новый клуб в Старом свете.