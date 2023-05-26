Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта московского «Локомотива» и нападающего Артёма Дзюбы по схеме «1+1».

- Это закономерно, Дзюба заслужил продление контракта. Я слышал, у него ещё какие-то варианты были. С ним «Локомотив», конечно, выдал вторую часть чемпионата суперскую вообще. И, я думаю, он ещё вполне готов не один сезон помогать, даже можно сказать, тащить команду. Дзюбу зря раньше времени списывали со счетов. Я считаю, «Локомотив» сделал правильный шаг.