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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой не готов работать на Кипре, он хочет тренировать в РПЛ

26 Мая 2023 • 16:12 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, какой клуб он хочет возглавить после окончания тренерской академии РФС.

«Задача – получить эту лицензию. А дальше уже в зависимости от того, кто и что будет предлагать. Возглавить команду из чемпионата Кипра? Сразу нет, холодно. Чемпионат Болгарии? Нет. ФНЛ – уже теплее. РПЛ – это уже горячо (смеется)», — заявил Мостовой на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Ранее стало известно, что 54-летний Мостовой вместе с Андреем Аршавиным, Романом Павлюченко, Владимиром Быстровым и другими известными экс-футболистами поступили на тренерские курсы.

Мостовой, Аршавин и Павлюченко поступили в тренерскую академию РФС

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Александр Мостовой
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