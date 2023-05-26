Мостовой не готов работать на Кипре, он хочет тренировать в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, какой клуб он хочет возглавить после окончания тренерской академии РФС.

«Задача – получить эту лицензию. А дальше уже в зависимости от того, кто и что будет предлагать. Возглавить команду из чемпионата Кипра? Сразу нет, холодно. Чемпионат Болгарии? Нет. ФНЛ – уже теплее. РПЛ – это уже горячо (смеется)», — заявил Мостовой на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Ранее стало известно, что 54-летний Мостовой вместе с Андреем Аршавиным, Романом Павлюченко, Владимиром Быстровым и другими известными экс-футболистами поступили на тренерские курсы.