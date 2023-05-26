«Спартак» запросил полный текст решения КДК по Соболеву

На днях Александр Соболев получил четыре матча дисквалификации. Нападающий «Спартака» был наказан за демонстрацию неприличного жеста. По словам Артура Григорьянца, возглавляющего КДК РФС, московский клуб запросил полный текст решения.

«После заседания я говорил, что «Спартак» может не запрашивать полный текст, а может сразу подать на обжалование. Но «Спартак» запросил полный текст всего решения, то есть по Александру Соболеву, Виллиану Роше и Саше Зделару», - сказал Григорьянц, чьи слова приводит ТАСС.

В нынешнем чемпионате России «Спартак» осталось провести два матча – против «Пари НН» и против «Крыльев Советов».