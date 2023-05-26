Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» выплатит 750 тысяч евро агентской компании – решение CAS

26 Мая 2023 • 14:37 Комментировать

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил требование компании Golden Toys LLP. «Динамо» должно выплатить этой компании 750 тысяч евро. Такая сумма была прописана в договоре как бонус за успешный трансфер Константина Рауша из «Кёльна».

Рауш сменил «Кёльн» на «Динамо» в начале 2018 года. Впоследствии в московском клубе защитник провёл три года. За это время Рауш поучаствовал в 48 официальных матчах,  в которых записал на свой счёт два гола.

«Динамо» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 28 мая – против «Локомотива».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Рауш CAS
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.05.23 в 14:00
Химки Химки
Урал Урал
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Мая
15:03 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Контракт Маргасова был автоматически продлён»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Подписание контракта с Дзюбой на год — правильное решение «Локомотива»
14:37 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» выплатит 750 тысяч евро агентской компании – решение CAS
14:33 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возвращение Соу в «Ростов»
14:32 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» должен выплатить 555 тысяч евро агентам Жоау Мариу – CAS
14:21 · Россия. Премьер-лига
Малком высказался о возможной связке с Мбаппе
14:20 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Малком готов к Европе, но многое зависит от клуба»
14:13 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» назвали плюсы от продления контракта с Дзюбой
14:04 · Россия. Премьер-лига
Уткин иронично отреагировал на слова гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов
13:52 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Стефановича в «Торпедо»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Было бы интересно посмотреть на этот мощный состав «Зенита» в Лиге чемпионов»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Дзюба не смог бы вытащить «Торпедо» один»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Дзюба пришёл в команду, и «Локомотив» стал выглядеть по-другому»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил, что нападающий «Ахмата» Конате начнёт следующий сезон в другой команде
13:12 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 27 мая 2023
Все новости
Рекомендуем