«Динамо» выплатит 750 тысяч евро агентской компании – решение CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил требование компании Golden Toys LLP. «Динамо» должно выплатить этой компании 750 тысяч евро. Такая сумма была прописана в договоре как бонус за успешный трансфер Константина Рауша из «Кёльна».

Рауш сменил «Кёльн» на «Динамо» в начале 2018 года. Впоследствии в московском клубе защитник провёл три года. За это время Рауш поучаствовал в 48 официальных матчах, в которых записал на свой счёт два гола.

«Динамо» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 28 мая – против «Локомотива».