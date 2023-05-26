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«Локомотив» должен выплатить 555 тысяч евро агентам Жоау Мариу – CAS

26 Мая 2023 • 14:32 Комментировать

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить 555 тысяч евро компании Olea Sports Capital LLC, представлявшей полузащитника Жоау Мариу. Было установлено, что московский клуб не выплатил агентам полагавшиеся им деньги по бонусам, которые были прописаны в трудовом соглашении португальского футболиста (подписной бонус и бонус за выход в Лигу чемпионов).

Жоау Мариу играл за «Локомотив» в 2019-2020 годах. Португалец провёл за «железнодорожников» 22 матча, в которых забил один гол.

Добавим, что на текущий момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Жоау Мариу CAS
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