Уткин иронично отреагировал на слова гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова Александра Медведева. Генеральный директор «Зенита» ранее выразил уверенность в том, что нынешняя команда Сергея Семака серьёзно конкурировала бы в Лиге чемпионов.

«Вот ведь как хорошо в этой Лиге не играть. Команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то! Только зачем себя сдерживать? «Серьёзная конкуренция»… Надо сразу говорить - да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений», - написал Уткин с иронией.

В Лиге чемпионов лучшим результатом «Зенита» остаётся 1/8 финала турнира. До этой стадии питерцы доходили трижды – в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016. «Сине-бело-голубые» уступали в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира соответственно «Бенфике», дортмундской «Боруссии» и снова «Бенфике».