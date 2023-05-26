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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Было бы интересно посмотреть на этот мощный состав «Зенита» в Лиге чемпионов»

26 Мая 2023 • 13:49 Комментировать

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов заявил, что ему было бы интересно посмотреть за игрой петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Чтобы понять, может ли команда конкурировать в ЛЧ, надо, чтобы она там играла. Пока мы этого видеть не можем. Состав у «Зенита» очень мощный. Было бы интересно посмотреть на такой «Зенит» в ЛЧ», - приводятся слова Колыванова на страницах «Чемпионата».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА.

В текущем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав пятый титул подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Колыванов
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